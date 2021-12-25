Парк «Янги Узбекистон» готов к новогодним праздничным мероприятиям.

В данной локации установили высокую и красивую елку.





Искусственный ледовый каток площадью 450 кв. м, современные аттракционы, торговые точки и пункты питания готовы к встрече жителей и гостей Ташкента.





Здесь работают заведения с национальной и европейской кухнями, а также с фастфудом.

Праздничные мероприятия пройдут с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.





К парку организован бесплатный автобус от станции метро «Дустлик». Он работает с 10:00 до 22:00 ежедневно.





Стоит принять участие в ярких представлениях и интересных развлекательных мероприятиях в честь одного из любимых праздников.

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