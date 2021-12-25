В преддверии Нового года Asia Alliance Bank выражает благодарность за оказанное доверие и лояльность к банку и объявляет акцию для всех своих клиентов.

С 20 декабря по 31 января всем обладателям сумовых карт банк дарит возможность снимать наличные в банкоматах банка без комиссии.

Также Asia Alliance Bank с удовольствием приветствует новых клиентов и в рамках новогодней акции в случае открытия сумовых карт с 22 декабря 2021 года банк готов предложить услугу снятия наличных без комиссии.

Условием для новых клиентов является наличие на карте среднемесячного остатка не менее 1 млн сумов.

Карту можно открыть в любом отделении Asia Alliance Bank или заказать по телефону: (+998) 71−231−60−00.

Если следить за новостями, можно не упустить приятные сюрпризы.

Сайт: aab.uz

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