Узбекистан и Казахстан подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом на встрече в Нур-Султане 23 декабря договорились министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Казахстана.

Предыдущее соглашение о взаимодействии двух стран в этой сфере было подписано в 1994 году. Обновлённый документ поможет укрепить сотрудничество и вывести его на новый уровень, отметил Бахтиёр Саидов.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, такие как обмен опытом, повышение квалификации, подготовка учителей и другие.

В столице Казахстана Бахтиёр Саидов посетил ряд школ и ознакомился с системой государственно-частного партнёрства, подушевого финансирования в казахстанских школах, цифровыми проектами, интегрированными в учебный процесс.

По данным пресс-службы Министерства народного образования Узбекистана, Бахтиёр Саидов побывал в школах Astana Garden School и Smart Technological School.

