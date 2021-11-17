Первый «Агроэкспресс», предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из Тамбова в Ташкент 16 ноября, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на российско-узбекском межрегиональном форуме, проходящем в Москве.

«В понедельник первая партия продукции отправилась в Узбекистан, к концу ноября будет ждать его возвращения со свежими фруктами», — сказал Максим Решетников.

Он отметил, что главная цель проекта — нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году. Министр напомнил, что проект «Агроэкспресс» реализуется при поддержке Российского экспортного центра, компании «Российские железные дороги» (РЖД) и интегрирует работу железных дорог Узбекистана, России и Казахстана.

«За этим проектом не только развитие сельскохозяйственных предприятий наших стран, но и конкретных территорий», — добавил Максим Решетников. По его словам, на уровне правительств создается маршрут, отрабатываются все процедуры, а дальше для регионов обеих стран открываются возможности по строительству логистики, распределительных центров, по вовлечению максимальной цепочки поставщиков и по наращиванию объемов.

В свою очередь РЖД в среду сообщили, что «РЖД Логистика» вместе с РЭЦ отправили «Агроэкспрессом» из Тамбова в Ташкент замороженное мясо птицы. Груз проследует в рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда от станции Цна (Юго-Восточная железная дорога) до станции Cергели («Узбекистон темир йуллари») транзитом через Казахстан.

«В ходе тестовой отправки планируется отработать технологию и сократить формальности. В дальнейшем участники рассчитывают выйти на регулярные перевозки по этому маршруту», — говорится в сообщении.

В июне соглашение о реализации сервиса «Агроэкспресс» было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу «зеленого коридора» обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в Россию не более чем за пять дней.