В четверг примерно в 12:15 на станции метро «Космонавтов» в Ташкенте в третьем вагоне состава поезда произошло «небольшое задымление», сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В сообщении подчёркивается, что задымление не вызвало пожар. Пассажиры были срочно выведены на станцию. На место прибыли пожарно-спасательные расчёты МЧС. Никто из пассажиров не пострадал, говорится в сообщении.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно пять пожарных машин возле станции.

«У экспертов пока две версии: первая — вышла из строя тормозная колодка, вторая — перегорел предохранитель. Вышедший из строя вагон отправлен на ремонт в депо. Данная станция метро работает в штатном режиме», — сообщили в МЧС.

Предприятие «Тошкент метрополитени» сообщило, что машинист обнаружил неисправность в 34-м составе. «Жертв нет, никаких неприятных инцидентов не произошло», — говорится в сообщении.