Требования к телевизорам для домашнего и коммерческого пространства, как правило, отличаются. Компания LG позаботилась о том, чтобы владельцы бизнеса могли подобрать правильную технику, соответствующую потребностям помещения, для которого она предназначена.

LED-телевизоры LG для коммерческих помещений серии US662H — оптимальный выбор, например, для гостиничного бизнеса. В них предусмотрено решение для управления гостиничными телевизорами Pro:Centric Direct. Это удобный и очень простой в использовании инструмент для редактирования контента, обслуживания и удаленного управления системой по сети. Эта функция дает возможность легко настраивать интерфейс благодаря удобной системе и эффективному управлению всеми телевизорами в номере.





В телевизорах серии US662H предусмотрено меню быстрых настроек, а главное меню модернизировано для максимального удобства пользователей. Кроме того, в телевизоре появился новый инструмент для создания рекламного видео гостиницы — можно записать с его помощью особое обращение к гостям или создать гид по услугам, чтобы показывать на экране приветствия. Еще одно полезное решение — Quick Manager. Он создан для распространения информации по сети без использования сервера или копирования по USB.

Телевизоры работают на инновационной системе LG webOS 5.0, обладают удивительной четкостью и максимально реалистично передают цвета. Режим Mood Display & Gallery позволяет использовать телевизор для отображения времени и изображений, гармонирующих со стилем интерьера. Кроме того, в коммерческих моделях предусмотрено распознавание голосовых команд, что значительно упрощает использование. А выход на внешние динамики позволит гостям слышать звук телевизора и управлять им из любого места, включая туалеты и ванные комнаты.





Для создания беспроводной точки доступа можно использовать «виртуальную» функцию Wi-Fi — программную точку доступа SoftAP. Установленная на телевизоры этой серии версия поддерживает режим моста, который позволит администраторам сети управлять подключенными устройствами и собирать важную информацию, например, уровень сигнала и пароли Soft AP.

Еще одно важное преимущество — гостиничный режим (публичное воспроизведение). С его помощью можно управлять настройками телевизоров в различных зонах, включая выбор каналов и уровень громкости, а также при необходимости восстанавливать на телевизорах настройки по умолчанию. Также предусмотрена функция клонирования через USB — это важная возможность для управления несколькими дисплеями для более эффективной работы, так как больше не придется настраивать каждый дисплей отдельно. А ИК-порт позволит при наличии специальной приставки управлять несколькими телевизорами с одного пульта.





В серии LED-телевизоров LG US662H представлено четыре модели с разной диагональю. Можно выбрать размер, гармонирующий с габаритами помещений. Минималистичный дизайн позволит интегрировать телевизор в любой стиль интерьера, а безупречное качество изображения и простоту управления гости будут вспоминать еще очень долго.

Сайт: lg.com

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