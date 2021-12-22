Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о награждении почётной грамотой Кыргызстана главы Центральноазиатской конфедерации ММА, вице-президента Олимпийского совета Азии Отабека Умарова, сообщило ИА «Кабар».

Согласно документу, Отабек Умаров награждён «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в области культуры и спорта».

Напомним, Отабек Умаров был избран главой Центральноазиатской Конфедерации ММА в феврале 2020 года, а вице-президентом Олимпийского совета Азии — в декабре того же года. Он также является первым заместителем Государственной службы безопасности президента Узбекистана.