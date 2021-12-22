21 декабря состоялась церемония открытия учебного центра «Тадбиркорлар мактаби» («Школа предпринимателей»), организованного в сотрудничестве «Узпромстройбанка» и ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари». В мероприятии приняли участие руководство Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, банка и ассоциации, предприниматели и работники средств массовой информации.





Деятельность центра направлена на обучение субъектов предпринимательства и заинтересованных представителей населения организации бизнеса в сфере производства строительных материалов, а также создание для них еще более широких возможностей.





В центре занятия ведутся на основе современных учебных программ и новых образовательных методик с разделением на четыре модуля. Для этого учебный центр оснащен необходимыми образовательными средствами и учебными принадлежностями, сформирован достаточный фонд литературы.

Учебные курсы в центре рассчитаны на 72 часа, имеется возможность охватить одновременно 40 слушателей.





В результате налаживания деятельности учебного центра регулярно повышается уровень квалификации инициативных предпринимателей в сфере производства строительных материалов. Также будет расширена номенклатура «материалов будущего», основанного на принципах передовой архитектуры и дизайнерства, и будут широко внедрены в производство международные стандарты.





Центр послужит повышению финансовой, налоговой, маркетинговой и правовой грамотности будущих предпринимателей, выявлению новых предпринимателей, производящих строительные материалы с использованием передовых и современных технологий, разработок, знаний и достижений науки.





Выступившие на церемонии открытия отметили, что «Школа предпринимателей» также станет центром новых технологий и инноваций для производственной отрасли строительных материалов.

Подчеркивалось, что в этом направлении «Узпромстройбанком» и ассоциацией «Узсаноаткурилишматериаллари» будет продолжена последовательная работа и изыскания.

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