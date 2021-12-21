Министерство транспорта Узбекистана опубликовало список стран, с которыми в настоящее время имеется регулярное авиасообщение. В список входят18 государств, в которые по 28 направлениям осуществляется 144 рейса в неделю.
Регулярные рейсы
Турция, 40 рейсов (Ташкент-Стамбул, Самарканд-Стамбул, Фергана-Стамбул);
Казахстан, 34 рейса (Ташкент-Алматы, Самарканд-Алматы, Ургенч-Актау, Нукус-Актау, Нукус-Актобе);
Россия, 22 рейса (Ташкент-Москва, Самарканд-Москва, Самарканд-Санкт-Петербург);
ОАЭ, 16 рейсов (Ташкент-Дубай, Ташкент-Шарджа);
Республика Корея, 4 рейса (Ташкент-Сеул);
Беларусь, 4 рейса (Ташкент-Минск);
Таджикистан, 4 рейса (Ташкент-Душанбе);
Кыргызстан, 3 рейса (Ташкент-Бишкек);
Египет, 3 рейса (Ташкент-Каир, Ташкент-Шарм-эль-Шейх);
Кувейт, 2 рейса (Ташкент-Эль-Кувейт);
Латвия, 2 рейса (Ташкент-Рига);
США, 2 рейса (Ташкент-Нью-Йорк);
Грузия, 2 рейса (Ташкент-Тбилиси);
Германия, 2 рейса (Ташкент-Мюнхен);
Индия, 2 рейса (Ташкент-Дели);
Израиль, 1 рейс (Ташкент-Тель-Авив);
Иран, 1 рейс (Ташкент-Тегеран);
Саудовская Аравия, 1 рейс (Ташкент-Эр-Рияд);
Чартерные рейсы
Помимо регулярных рейсов, туристические агентства организуют разовые (чартерные) полёты в страны, куда не осуществляются регулярные рейсы. Их список доступен на сайте Агентства «Узавиация» при Минтрансе, где можно уточнить статус планируемого рейса: uzcaa.uz/ru/table.
В министерстве предупредили о возможных случаях продажи билетов на рейсы, не согласованные с уполномоченным органом. В последние месяцы было несколько таких случаев.
«Обычно чартерные рейсы организуются по мере набора клиентов, и билет выдаётся в день вылета или прямо перед посадкой в самолёт. Организатор чартера берёт на себя всю ответственность за подготовку полёта, включая работу над составлением всех необходимых документов,
Несмотря на это, «в период пандемии наблюдаются ситуации, когда недобросовестные заказчики реализуют авиабилеты без получения соответствующего разрешения» на выполнение чартерных рейсов в аэропорты Узбекистана. Во избежание неприятностей Минтранс рекомендует пассажирам перед приобретением авиабилетов знакомиться со статусом рейса по приведённой ссылке.