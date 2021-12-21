Министерство транспорта Узбекистана опубликовало список стран, с которыми в настоящее время имеется регулярное авиасообщение. В список входят18 государств, в которые по 28 направлениям осуществляется 144 рейса в неделю.

Регулярные рейсы

Турция, 40 рейсов (Ташкент-Стамбул, Самарканд-Стамбул, Фергана-Стамбул);

Казахстан, 34 рейса (Ташкент-Алматы, Самарканд-Алматы, Ургенч-Актау, Нукус-Актау, Нукус-Актобе);

Россия, 22 рейса (Ташкент-Москва, Самарканд-Москва, Самарканд-Санкт-Петербург);

ОАЭ, 16 рейсов (Ташкент-Дубай, Ташкент-Шарджа);

Республика Корея, 4 рейса (Ташкент-Сеул);

Беларусь, 4 рейса (Ташкент-Минск);

Таджикистан, 4 рейса (Ташкент-Душанбе);

Кыргызстан, 3 рейса (Ташкент-Бишкек);

Египет, 3 рейса (Ташкент-Каир, Ташкент-Шарм-эль-Шейх);

Кувейт, 2 рейса (Ташкент-Эль-Кувейт);

Латвия, 2 рейса (Ташкент-Рига);

США, 2 рейса (Ташкент-Нью-Йорк);

Грузия, 2 рейса (Ташкент-Тбилиси);

Германия, 2 рейса (Ташкент-Мюнхен);

Индия, 2 рейса (Ташкент-Дели);

Израиль, 1 рейс (Ташкент-Тель-Авив);

Иран, 1 рейс (Ташкент-Тегеран);

Саудовская Аравия, 1 рейс (Ташкент-Эр-Рияд);

Чартерные рейсы

Помимо регулярных рейсов, туристические агентства организуют разовые (чартерные) полёты в страны, куда не осуществляются регулярные рейсы. Их список доступен на сайте Агентства «Узавиация» при Минтрансе, где можно уточнить статус планируемого рейса: uzcaa.uz/ru/table.

В министерстве предупредили о возможных случаях продажи билетов на рейсы, не согласованные с уполномоченным органом. В последние месяцы было несколько таких случаев.

«Обычно чартерные рейсы организуются по мере набора клиентов, и билет выдаётся в день вылета или прямо перед посадкой в самолёт. Организатор чартера берёт на себя всю ответственность за подготовку полёта, включая работу над составлением всех необходимых документов, т. е. у пассажира, желающего полететь чартерным рейсом, не должно возникнуть проблем с организацией такого типа перелёта», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса, предоставленном «Газете.uz».

Несмотря на это, «в период пандемии наблюдаются ситуации, когда недобросовестные заказчики реализуют авиабилеты без получения соответствующего разрешения» на выполнение чартерных рейсов в аэропорты Узбекистана. Во избежание неприятностей Минтранс рекомендует пассажирам перед приобретением авиабилетов знакомиться со статусом рейса по приведённой ссылке.