Служба государственной безопасности сообщила о пресечении фактов незаконной продажи земли в Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Самаркандской областях.

Сотрудник управления инвестиций и внешней торговли Ташкентской области, вступив в сговор с неофициальным владельцем предприятия, зарегистрированного в Яккасарайском районе Ташкента, договорился о продаже 13,7 га плодородной земли, расположенной в Кибрайском районе, за 3,4 млн долларов. Эта земля находилась на балансе предприятия и предназначалась для выращивания сельскохозяйственной продукции.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ совместно с сотрудниками Ташкентского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями эти лица были задержаны при получении 500 тысяч долларов из запрошенной суммы.

В Сырдарьинской области житель Мирзаабадского района, ранее дважды судимый за мошенничество, пообещал гражданину, планирующему заняться предпринимательством, содействие в выделении 20 га земли через своих знакомых в системе хокимията. За такую услугу он запросил 70 тысяч долларов и был задержан при получении авансом 30 тысяч долларов.

Житель Гулистана, занимающийся маклерской деятельностью, вступив в сговор с другим гражданином, планировал продажу принадлежащих ему 20 га земли, выделенных для занятия садоводством, животноводством и рыбоводством за 19 тысяч долларов. Они были задержаны при получении 15 тысяч долларов в качестве аванса.

Таким же образом задержан житель Баяутского района при получении 10 тысяч долларов в качестве аванса. Он договорился с покупателем о продаже 10 га земли фермерского хозяйства, принадлежащего другому гражданину, за 14 тысяч долларов.

В случае, зафиксированном в Наманганской области, житель Янгикурганского района, отбывающий наказание в виде ограничения свободы за мошеннические действия, вновь нарушил закон. Войдя в доверие представителя строительной фирмы, он пообещал оказать содействие в выделении через своих знакомых в органах власти 5 соток земли в центре Мингбулакского района, для строительства многоэтажного дома. За это потребовал 24 тысячи долларов.

При получения части денег — 12 тысячи долларов и 32,25 млн сумов — фигуранта задержали сотрудники областных управлений Службы государственной безопасности и Департамента при Генеральной прокуратуре.

Еще в одном случае начальник отдела жилищно-коммунального обслуживания одного из районов Самаркандской области, злоупотребляя служебным положением, вступил в сговор с другим гражданином. Войдя в доверие третьего лица, они обещали ему оказать содействие в получении пустующего здания склада районного медицинского объединения, за что потребовали 10 тысяч долларов.

В результате оперативного мероприятия они были задержаны при получении авансом 5000 долларов.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.