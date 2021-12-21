Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоёв населения и дальнейшему усилению социальной защиты», сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.

Согласно документу, в декабре этого года следующие семьи получат единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов: