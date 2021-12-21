«Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует». Эти слова Альбера Камю в наше стремительно меняющееся время актуальны как никогда. Способна ли нынешняя система образования готовить детей, которые смогут успешно реализовывать себя в будущем? Какие навыки для этого нужны детям? Как родители могут помочь в их формировании? Корреспондент «Газеты.uz» поговорил с российским экспертом в области одарённости, доктором педагогических наук Ириной Емельяновой, недавно посетившей Ташкент по приглашению Leader School. Ирина Емельянова — профессор кафедры педагогики и психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, научный руководитель компании «Инновации детям» и эко-детсада «Бельчонок».

— Чего не хватает школам и системе образования, которые мы имеем сегодня?

— Система образования вообще очень инертная. Это самая значимая сфера и в то же время она самая трудно меняемая. Почему самая значимая? Потому что реформой образования можно влиять на людей, и это знают правители.

Когда педагог меняется, он меняет сразу целое поколение. Поэтому это одна из самых влиятельных сфер, но при этом одна из самых инертных. Вот такое противоречие. И оно пока неразрешимо.

Привычная нам классно-урочная система обучения была создана Яном Амосом Коменским ещё в индустриальную эпоху. Представляете, сколько прошло веков? Но у нас до сих пор ведущая — это классно-урочная система.

Я её ни в коем случае не отвергаю и не критикую. Но она должна была трансформироваться — со временем. В большинстве школ, а не в одной интересной школе. Или не в другой прогрессивной школе с прогрессивным руководителем. Она должна была масштабно пройти форматирование, исходя из условий.

Чему учит классно-урочная система? Учитель сказал — ребёнок выполнил — учитель проверил. Если неправильно сделал — поставили двойку. Мы до сих пор не можем прийти к осознанному обучению из-за того, что нам ставят отметки. Причём ставят, не объясняя их.

Сейчас дети много передвигаются, путешествуют вместе с родителями. Они могут учиться в разных странах. Есть зачётные единицы, которые студент может набрать и изучить определённый модуль в другой стране. Почему этим почти никто не пользуется, или пользуются, но мало? Почему это делают единичные факультеты, институты?

Я не хочу, чтобы классно-урочная система рухнула. Я хочу, чтобы она трансформировалась либо чтобы она была гибкой и переходила из одной формы в другую: классно-урочная система, лесные школы (модель обучения на открытом воздухе — ред.), дифференцированное обучение, онлайн, другие формы. Чтобы у ребёнка был выбор — в какой форме ему комфортнее в данное время.

Может быть, сейчас мне необходимо побыть в классно-урочной системе — другого выбора нет. Или есть выбор, но я выбираю именно классно-урочную систему, потому что здесь учитель твёрдый, он авторитет для меня, я его люблю, он предмет свой знает хорошо и мне нравится его требовательность. И я иду до определённых значимых для себя и для других результатов вместе с ним в классно-урочной системе.

На другом этапе мне не нужно, чтобы рядом со мной был такой твёрдый человек. Я сам хочу быть твёрдым, а по сравнению с учителем я всегда мягкий. Всё это видится в сравнении. И тогда я беру на себя инициативу, мне уже не нужна классно-урочная система. Я сам сплочу вокруг себя тех, кто, как и я, хочет понять конкретную тему, разобраться и узнать больше. И мы создаём свою инициативную группу учеников и разбираемся в этой теме вместе.

Сегодняшние дети могут позвонить специалисту, работы которого нашли в сети интернет, и спросить у него по его теме. Моя дочь Маша мне иногда присылает сообщение: заплати этому специалисту столько, а сейчас — столько. И цены разные: то 300 рублей, то 1200 рублей. Я спрашиваю: «А кто это?» Отвечает: «Нашла в интернете, академик такой-то, он меня консультирует по пунктуации такого-то века». «А почему у академиков такие разные цены?» — «Ну, я торгуюсь».

Получается, детям нужна эта свобода поиска информации, информация через интернет для них доступнее. Где-то нужна классно-урочная система, а где-то — нет. Но у нас в школе ведь только формат классно-урочной системы. И ничего с этим не поделаешь.

Образование — это всегда про воспитание, про развитие и обучение. Нельзя говорить: «образовательно-воспитательный процесс» — масло масляное получается. На сегодняшний день учёные ставят воспитание на первый план. Мы говорим о личности, о её созревании, о её самореализации.

Главное кредо для меня — это духовно-творческая самореализация личности. Это синоним счастья. Это значит помочь детям раскрыть свои способности. Понять, как они могут созидать. Направить на путь самости. Я считаю, что это и есть та соломинка, с помощью которой мир спасётся. Он спасётся за счёт наших детей с внутренним стержнем.

— К чему школа должна готовить ребёнка?

— Принимать решения. Изучать нужную ему информацию. Есть информация необходимая — например, знать, что в 1941 году началась война, в 1945-м она закончилась. Мы должны понимать вклад наших дедов: это не то, что можно забыть и оставить истории, которая в картинках в старых книжках. Это близкое нам, не знать это нельзя, это неуважительно, нечеловечно.

Есть вещи, которые надо давать ребёнку, чтобы он стал человеком. И есть вещи, которые дети сами могут найти. Мы же делаем наоборот. Мы даём им то, что они сами могут найти, что есть в учебнике.

Один из знакомых учеников взбунтовался: «Зачем вы мне рассказываете то, что написано в учебнике? Я что, презентации такие в YouTube найти не могу? Могу. Сделайте мне выжимку и отпустите. Что я тут сижу? Там погода хорошая». И он прав! Эту информацию он может и хочет найти. У него есть учебный план. Он понимает, что хочет или не хочет, ему всё равно необходимо выполнить требования, добежать до этой «границы» — окончить школу. Это требование социума. Он и сам себе цели ставит: получить высшее образование, найти хорошую работу, содержать потом свою семью. Это паттерны, установки, которые формируются.

Есть информация, которую мы даём — и тем самым формируем человека. И есть информация, знания, которые человек сам хочет найти — потому что у него нет другого выхода, такова его потребность. И тогда его мотивы получать знания будут сильные.

Поиск информации — раз. Анализ этой информации — два. Сколько сейчас мишуры в интернете, попробуй найди среди неё то, что тебе нужно, нужного спикера. На одну и ту же тему выкладывают материал столько, скажем так, двоечников, которые пытаются на этом заработать. Поэтому здесь тоже надо понимать, какая критериальная шкала будет: у кого спросить, как это спросить, как правильно обратиться в интернете к спикеру? Но нет такого урока этики, на котором бы эти вопросы рассматривались.

Что у школьников в программе в основном? Русский, математика, литература, история… Но нужны и финансовая грамотность, и культура преподнести себя, и навыки создавать текст. Всему этому тоже нужно учить.

У ребёнка должна быть своя личная точка зрения. Стойкость должна быть: «я иду своим определённым путём». Допустим, ребёнок принимает путь своего доброго, хорошего кумира. Он понимает, что его кумир не поступил бы плохо. Ребёнок примеряет на себя образ и поведение своего кумира.

Как научить ребёнка идти своим путём и отстаивать свои убеждения? Ведь так легко поддаться: «Все курят, и я буду, это же модно». Но нельзя допускать вседозволенность.

В современном обществе императивы — непререкаемые ценности, которые ни при каких условиях нельзя переступить, — часто стираются. Императивное поведение считывается ребёнком с родителя в раннем возрасте. Эти паттерны поведения становятся основой для ребёнка на всю жизнь.

Важно стремиться к индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ). Например, мы перешли на домашнее обучение, учимся в онлайн-школе. Химию ведёт именитый химик. Мы можем строить свой образовательный маршрут: увеличивать нагрузку по одним предметам, снижать по другим. Это изменяет жизнь, и по-другому уже жизнь не представляется. Ребёнок сам выбирает свою траекторию — что он изучает и делает. Это и есть осознанность.

И здесь важен идеальный конечный результат (ИКР). Учитесь с детьми выстраивать ИКР. Это очень помогает прийти к какому-то сильному, важному результату, решению. Особенно когда ваши дети станут совсем самостоятельными, им эти решения очень пригодятся.

Сейчас ребёнок, вышедший в мир, подросток, молодой человек в быстро меняющемся пространстве должен быть гибким. Потому что он будет жить в мире, о котором мы с вами понятия не имеем. Гибкий означает не столько адаптивный, сколько способный к самореализации. Слово «адаптация» в данном случае мне не нравится. Оно напоминает адаптацию организма — приспособился и вроде как выжил. Требуется глубинное, личностное — а это уже самореализация.

И когда мир меняется, человек постоянно будет искать, где ему реализовать себя. Во-первых, в разных ролях — отец, мать, работник, сын, дочь и так далее. Во-вторых — разные профессии. Попробовал себя в педагогике, не получилось — признай, уйди в другую сферу. Либо получилось, но, может быть, человек уже заскучал, где-то выгорел. Смени, не стесняйся, говори в открытую. Например, моя знакомая, преподаватель истории, ушла из профессии на несколько лет, отдохнула, самообразованием занялась, вернулась с новым силами — и снова свежа и интересна детям.

Есть и те, которые кардинально меняют всё. «Я себя в чём-то попробовал, теперь хочу бизнес-образование открыть». Или вообще, хочется реализовать какую-то детскую мечту. К примеру, я не уверена, что не уйду из образования. Вроде много чего достигла, но у меня до сих пор стоит мольберт, я знаю, что он меня ждёт. Как это будет — полноценный отпуск, посвящённый рисованию, и его мне будет достаточно, или я действительно уйду в живопись через какое-то время? Конечно, я понимаю, что могу не достичь определённых высот, как профессионал, потому что нужно оттачивать талант каждый день, а я столько лет упустила. Ну, значит, я не буду знаменитым художником, я должна это осознавать. Однако если меня всё так же будет тянуть к этому, я буду этим заниматься.

А может случиться наоборот, авторский почерк родится. И может быть, рядом со мной в этом процессе как раз будут стоять те дети, которым я дам предпосылки к самореализации. Возможно, моё дело сейчас — это мелкий вклад, капля в море, а именно тогда, когда я начну преподавать живопись, я смогу дать детям гораздо больше, открою их души? Может быть, там будет моя настоящая реализация. Не ради титулов, денег, а ради того, что я вложила в ребёнка — потому что через искусство можно дать больше.

Это вот пример возможных кардинальных изменений. Главное, чтобы мы этого не боялись. Как ребёнка к этому подготовить? Быть антихрупким. Уметь перестраиваться.

Но как учить детей перестраиваться, если мы сами не можем? Очень тяжело из своей старой шкурки вылезти. Потому что развитие — это всегда кризис выхода из привычного. Это всегда боль. Это всегда дискомфорт, а надо идти и делать. И мне хочется, чтобы дети научились получать от этого удовольствие, азарт: «Как это сделать?», «А что, если сделать по-другому?», «А как ещё можно?» Поэтому важно учиться быть готовым к быстро меняющемуся миру, получать от этого удовольствие, видеть доброе, видеть, что ты можешь привнести в этот мир.

— Поясните, пожалуйста, понятие «антихрупкость».

— Антихрупкость — это способность быть устойчивым в стрессовых ситуациях, в которых кажется, что из них нельзя выйти. И чем больше таких ситуаций, тем сильнее становится личность ребёнка. В стрессе мы паникуем и не знаем, куда идти. А ребёнок в стрессе говорит: «Круто, сейчас будет интересно».

И тогда уже неважно, в какой профессии, в какой стране он будет. Он будет знать, как там найти своё «Я» и самореализоваться.

По прогнозам разных аналитических групп, в будущем наши дети будут менять в течение жизни до 20 профессий. Может быть, это будет в одном направлении, но они будут разными. В России в год пандемии коронавируса 23% граждан кардинально поменяли свои профессии.

Известно понятие soft skills. Это комплекс навыков, которые помогают самореализоваться. С помощью этих навыков ребёнок сможет получать сразу несколько профессий, быстро осваивать их, потому что он умеет себя реализовать, он владеет тайм-менеджментом, он может вокруг себя создать команду, может включиться в стартап или придумать его сам, проявить свои коммуникационные навыки, творчество, описать ИКР.

Нам нужно сначала переизобрести себя. Нашему поколению не хватает гибкости. Нам страшно что-то новое начинать, и эти страхи мы навязываем детям. А сегодняшний мир очень гибок и переменчив. Период пандемии позволил нам побыть в ситуации, когда пришлось быстро менять многое в своей жизни.

— Каким, по-вашему, будет будущее образования?

— Смотря в какое далёкое будущее смотреть. В ближайшем будущем первое, что будет развиваться — это смешанное обучение. Часть занятий будет онлайн, часть — оффлайн. Здесь важно, как я уже говорила, научить ребёнка самообразовываться, самореализовываться.

Например, мой ребёнок не ходил в школу. Будучи со мной в Узбекистане, дочь здесь нашла компьютер, учится, педагоги ей пишут, то есть она ничего не теряет. Она в любой точке мира может учиться, был бы интернет. Даже если не будет интернета, я думаю, она найдёт способ: пойдёт на уроки, занятия, начнёт спрашивать у меня, у других, кто рядом.

В будущем помогать в образовании будут искусственный интеллект и нейросети. Мы будем обязательно ими пользоваться. Это будет удобно — мы просто не сможем от этого отказаться. И это не фантастика, это уже существует.





— Какие советы вы бы дали родителям?

— Любить ребёнка, учиться его поддерживать — не хвалить, а поддерживать. Благодаря этому он станет сильным. У него будет внутренняя опора, тайная опора. И за счёт этого он сможет в будущем, когда ему подвернётся случай, быть самостоятельным, быть гибким, он будет опираться на эту опору и идти своим путём.

Если говорить о техниках, то я, чтобы ребёнок становился гибким, интересным, системным и креативным одновременно, с рождения всем давала бы ТРИЗ (теория решения изобретательских задач — ред.). Это пришло из инженерии, это способ разрешать противоречия. Они могут быть везде. Поэтому нужно учить ребенка видеть противоречия, видеть ресурсы, которые могут помогать разрешать такие противоречия, понимать, как эти противоречия могут разрешиться с высокой степенью идеальности. ТРИЗ — это привычка мыслить, технология думания. И она применима в любой сфере — в искусстве, бизнесе, архитектуре, спорте, в чём угодно. Везде есть противоречия.

Режим дня для маленьких детей — это основа их спокойной нервной системы, здоровой жизни в целом. Зарядка, физминутки, спорт в жизни ребёнка очень важны.

В школе дети очень много сидят. Парадигма обучения в движении — она о том, чтобы не сажать ребёнка за стол, когда в этом нет необходимости.

Мы должны больше доверять и давать выбор детям. Мы всё время решаем за них. Требуем: ты уроки сделал, ты туда сходил, ты поел, тебя никто не обидел? Таким вот образом кого мы воспитываем? Разве это самостоятельная личность? В школе дети тоже идут по расписанию, составленному кем-то, и никак не могут повлиять на него. Это уже не про самореализацию. Это про навязанную ответственность.

При этом надо чётко определять границы и круг обязанностей. Это наша, родителей, задача, и никто за нас её не выполнит. Представьте себе коридор, который нарушать нельзя, но внутри этого коридора есть пути, выбор, а границы — это нравственные границы, границы режимных моментов. Свободное воспитание — это не про вседозволенность. Это про умение договариваться в рамках этих границ. И давать выбор в этом коридоре, а не за ним.

Цифровизация тоже испытание для нас, это один из камней преткновения в нынешнем взаимодействии поколений. Всегда есть борьба поколений. Нам до сих пор приятно держать в руках книгу, а нашим детям приятно держать гаджет. Что будет от гаджетов — вред или польза — зависит от того, какие условия вы создадите. Если разрешать постоянно сидеть за гаджетами, ребёнок в них уйдёт. А если вы будете с ним путешествовать, гулять, заниматься, то нет.

Наша воспитательная задача — показать ему границы дозволенного. И в этом надо быть твёрдым, не жёстким. Спокойным, уравновешенным, твёрдым.

Мы разучились наблюдать за ребенком. Я предлагаю образ мухи на стене — есть такое понятие в педагогике. Оно означает, что мы наблюдаем, не вмешиваясь в процесс, и вступаем во взаимодействие с ребёнком, только если он сам просит или если есть какая-то опасность.

Играйте с детьми по-настоящему, забыв про всё на свете. Детство так быстро проходит, и оно никогда не вернётся. Нехватка общения сказывается на ребёнке. Будьте эмоционально доступными родителями — говорите о своих переживаниях, болях, страхах, радостях с ребёнком открыто. Отключите телефон, полностью. Совсем ненадолго. Важно качественно. А это значит: полная включённость в разговор, в игру, глаза в глаза.

Труд — наше всё. Любить трудиться — это не то же самое, что уметь трудиться. Любовь к труду закладывается в три года. Ребёнку должно нравиться что-то делать. Вся жизнь — это труд, и если ты его любишь, то жизнь радостнее. Давать деньги за работу по дому нельзя — нет созидательного аспекта. Вы семья, нельзя продавать такие вещи. Давать деньги за работу можно, только если ребёнок помогает вашему бизнесу, вашей работе, по вашей с ним договорённости.

Читать. Миром будут управлять люди, которые читают, а не смотрят соцсети. Клиповое мышление не выстраивает закономерности. А в книге есть зачин, разворачивание событий, причинно-следственная связь. История должна быть полноценная, многосерийная, с проживанием, сюжетами и выводами, моралью. Если вы не хотите, чтобы вашим ребёнком управляли, он должен читать.

Учитесь быть родителями. Тренируйтесь так же, как вы на фитнес ходите. Учитесь по интернету, сегодня очень много доступных ресурсов. Профессиональный родитель — это осознанный, добрый родитель. Родительство — это участь, которую Бог дал, и не всем. Нельзя сразу родиться осознанным родителем. Вы же учились быть профессионалом. Да, сложно найти на это время, но кто, если не мы?