Резиденция Mirabad Avenue в преддверии Нового года объявила об акции «Выгодные цены до конца 2021 года». У всех желающих есть возможность приобрести квартиру в резиденции премиум-класса на выгодных условиях до конца декабря.





С 1 января 2022 года стоимость квартир первой линии повысится на 2,5 млн сумов за квадратный метр, а рассрочка на шесть месяцев будет прекращена в связи со сдачей дворов в блоках А и В и выходом кадастров на эти дома.

Также будут повышены цены на квартиры третьей линии и срок рассрочки будет сокращен до девяти месяцев.





Приобретая квартиру сейчас, будущий резидент остается с прибылью в размере около 250 млн сумов. Покупка недвижимости в Mirabad Avenue — выгодное инвестиционное вложение.





Приобретая квартиру в Mirabad Avenue, будущий резидент также получает:

предчистовую отделку;

конвекторное отопление;

центральное кондиционирование от Mitsubishi;

потолки высотой 3,3 м;

панорамное остекление высотой 2,5 м от бренда Schüco;

базовую систему «умного дома»;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

благоустроенный приватный двор-парк в шаговой доступности с двухуровневой лаунж-зоной, детскими игровыми площадками, воркаут-зоной, беговыми дорожками и водоемом;⠀

лобби гостиничного типа и консьерж-сервис на пять звезд;⠀

двухуровневую парковку с системой распознавания автономеров;⠀

круглосуточную охрану и видеонаблюдение.

Осталось всего две недели, чтобы воспользоваться выгодным предложением от резиденции Mirabad Avenue и успеть приобрести апартаменты до повышения цен с 2022 года.





Mirabad Avenue — премиальная недвижимость в центре Ташкента.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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