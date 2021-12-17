Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере 400 млн долларов в рамках операции в области политики развития (ОППР), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ВБ.

Цель операции — содействие в реализации правительством социально-экономических реформ, которые помогут ускорить переход страны к инклюзивной и конкурентоспособной рыночной экономике.

В рамках ОППР Узбекистану будет предоставлен льготный заем с низкой процентной ставкой в размере 250 млн долларов и сроком погашения в течение более 30 лет, а также заем в размере 150 млн долларов с рыночной процентной ставкой и сроком погашения в течение более 12 лет.

Финансовое и техническое содействие, предоставляемое Узбекистану, как ожидается, позволит правительству реализовать ряд реформ. К ним относятся либерализация рынка пшеницы, улучшение управления государственными предприятиями, усиление подотчетности и надзора за государственными расходами и долгом, борьба с гендерной дискриминацией на рынке труда, расширение охвата пособиями для малообеспеченных, а также расширение социальной защиты и экономических возможностей для женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями.

««Для достижения целей правительства по сокращению вдвое уровня бедности среди населения к 2026 году и вхождению Узбекистана в число стран с уровнем дохода выше среднего к 2030 году, национальная экономика должна расти быстрее, — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли. — Для этого необходимо создать больше рабочих мест в частном секторе и больше экономических возможностей для граждан, особенно для женщин, молодежи и людей с ограниченными физическими возможностями. Реформы, поддерживаемые банком в рамках текущей операции, обеспечат прочную основу для достижения вышеназванных целей и помогут сделать жизнь людей лучше».

В настоящее время ВБ в рамках разработки новой программы партнерства с Узбекистаном проводит консультации с правительством, гражданским обществом и частным сектором, говорится в сообщении. В ней будут обозначены ключевые направления финансового и технического содействия со стороны ВБ Узбекистану на 2022−2026 годы.

Ожидается, что разработка новой программы партнерства будет завершена к середине следующего года. Она будет тесно связана с новой национальной стратегией социально-экономического развития, которую правительство планирует реализовать в последующие пять лет.