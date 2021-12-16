16 декабря, в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея, в Сеуле был открыт памятник великому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

В церемонии приняли участие первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов, министр дошкольного образования Агриппина Шин, депутат Законодательной палаты Виктор Пак и представители общественности Узбекистана и Республики Корея.

Участники церемонии возложили венки к подножию памятника, сообщила пресс-служба Национального центра по правам человека.

Памятники Навои за рубежом установлены в Токио, Шанхае, Вашингтоне, Москве, Минске, Баку, Мазари-Шарифе, Оше и Душанбе.