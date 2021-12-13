Обновлено в 17:40: Один случай смерти пациента с «омикроном» был зарегистрирован в Великобритании, об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за две недели новый штамм коронавируса «омикрон» был зафиксирован в 63 странах мира, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В опубликованном организацией бюллетене в очередной раз отмечается, что по сравнению со штаммом «дельта» «омикрон» распространяется быстрее, но заразившиеся им пациенты переносят болезнь в более лёгкой форме.

Взятые в Южно-Африканской Республике предварительные данные показали, что у нового штамма низкая вероятность вызвать тяжёлое течение, говорится в сообщении.

Ещё раз подтверждён тот факт, что «омикрон» можно выявлять через применяемые ПЦР-тесты и антигенные тесты. Кроме того, способы, применяемые против других штаммов COVID-19, будут эффективны и в случае с данным видом инфекции. Несмотря на это, ВОЗ считает, что собранных данных недостаточно для предоставления итоговых заключений об опасности «омикрона».

В Минздраве подчеркнули, что лёгкое протекание новой инфекции подтвердили и другие официальные структуры. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на сегодняшний день не зафиксирован ни один смертельный случай в результате заражения «омикроном».

В в Европе выявлено 732 случая заражения новой мутацией коронавируса. Большинство из них приходятся на Данию (195 человек) и Норвегию (109 человек). Практически у всех пациентов болезнь протекала в лёгкой форме, указано в сообщении.

Аналогичные заключения дал и Центр по контролю и профилактике заболеваний США. В Соединенных Штатах зафиксировано 43 случая заражения «омикроном», у всех пациентов болезнь протекала без тяжёлых последствий. Только один человек был госпитализирован, но уже спустя два дня выписался в связи с улучшением состояния, следует из данных центра.

В Минздраве добавили, что у взрослых и детей признаки «омикрона» проявляются по-разному. Общими симптомами называются усталость, головная боль, отсутствие аппетита и кожные высыпания.

В конце ноября замглавы СЭС Нурмат Атабеков отмечал, что новый штамм коронавируса «омикрон» может проникнуть в Узбекистан через вторые и третьи страны. Он призвал без необходимости не посещать государства, где наблюдается распространение болезни.