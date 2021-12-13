В преддверии Нового года на недвижимость в жилом комплексе Boulevard действует специальное предложение.
Dream City Development предлагает приобрести высококлассную недвижимость на выгодных условиях до конца 2021 года — 18 месяцев рассрочки на апартаменты в масштабном жилом комплексе Boulevard в Tashkent City.
Площадь апартаментов от 46 до 116 кв. м, европейская архитектура, функциональные планировки, высокие потолки, охраняемый закрытый двор, расположение в центре Ташкента, уютные открытые балконы, красивый вид и множество других преимуществ современного жилого пространства представлены в ЖК Boulevard.
Также предложение распространяется на покупку места на подземной парковке. В ЖК Boulevard большая и современная подземная парковка общей площадью 9 га. Она оснащена современной системой безопасности и навигации. Машиноместо в подземном паркинге обеспечит автомобиль безопасностью, а владельцев машин — комфортом.
За подробной информацией и актуальными предложениями можно обратиться в офис продаж Dream City Development.
Новогоднее предложение от Dream City Development действует до 31 декабря 2021 года.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
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