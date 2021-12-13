Первое заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США прошло 13 декабря в Ташкенте, сообщила пресс-службе Министерства иностранных дел.

Делегации сторон возглавили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки в сферах политики и дипломатии, экономики и развития, безопасности, человеческого измерения, культурно-гуманитарных связей, а также контактам по линии международных организаций и финансовых институтов.

Рассмотрены предложения по институционализации узбекско-американского стратегического партнерства, а также запуску переговорного процесса по заключению соглашений о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении.

На встрече была подчеркнута готовность правительства США содействовать проводимым в Узбекистане преобразованиям по либерализации экономики, защите прав и свобод человека, развитию демократических институтов и гражданского общества.

Стороны высказались за активизацию взаимодействия в рамках механизма «С5+1» и вывода данного формата «на практическую плоскость» для достижения значимых результатов.

Делегации отметили необходимость продолжения совместных усилий по противодействию угрозам терроризма и экстремизма, продвижению мирного процесса в Афганистане, постконфликтному восстановлению страны и оказания гуманитарной помощи афганскому народу.