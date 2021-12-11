В Home Spot «Сергели» вы можете найти новогодние елки и украшения по выгодным ценам.

В честь новогодней ярмарки строительный гипермаркет Home Spot приготовил занимательный квест с призами.

Чтобы стать обладателем сертификата от 100 тысяч до 1 млн сумов, необходимо пройти испытания и решить головоломки.





Квест стартует 11 декабря и продлится до конца 2021 года. Пройти квест и получить заветный приз может любой посетитель гипермаркета. Доску с подсказками, где вы можете найти сертификаты, находится в отделе елочных игрушек.

Стоит поспешить, пока все сертификаты не были найдены.

Воплотите в жизнь мечту о комфорте и уюте дома можно вместе с Home Spot.





О семье Home Spot

Home Spot — это сеть строительных гипермаркетов DIY-формата, входящих в состав большой семьи Kolberg Group. За 22 года развития, сотрудничая с более 50 известными мировыми брендами, эта группа компаний приобрела статус надежного и стабильного предприятия.

Сергелийский филиал Home Spot открылся в апреле 2021 года. Он собрал под своей крышей на площади 12 тысяч кв. м более 50 тысяч разновидностей товаров.

Гипермаркет также предоставляет услуги профессиональной строительной бригады.





Большой ассортимент строительных, хозяйственных и домашних товаров, декора и прочей продукции поможет стильно оформить свой дом. Home Spot — это сочетание практичности и красоты в одном гипермаркете.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−66−66, (+998) 78−147−70−04.

Адрес: Сергелийский р-н, ул. ТКАД, 53.

Ориентир: Сергелийский мост, напротив гостиницы «Хонсарой».

Сайт: homespot.uz

Facebook: fb.com/Uzhomespot

Telegram: t.me/HomeSpotuz

Instagram: @homespot.uz

На правах рекламы.