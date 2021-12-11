В Home Spot «Сергели» вы можете найти новогодние елки и украшения по выгодным ценам.
В честь новогодней ярмарки строительный гипермаркет Home Spot приготовил занимательный квест с призами.
Чтобы стать обладателем сертификата от 100 тысяч до 1 млн сумов, необходимо пройти испытания и решить головоломки.
Квест стартует 11 декабря и продлится до конца 2021 года. Пройти квест и получить заветный приз может любой посетитель гипермаркета. Доску с подсказками, где вы можете найти сертификаты, находится в отделе елочных игрушек.
Стоит поспешить, пока все сертификаты не были найдены.
Воплотите в жизнь мечту о комфорте и уюте дома можно вместе с Home Spot.
О семье Home Spot
Home Spot — это сеть строительных гипермаркетов DIY-формата, входящих в состав большой семьи Kolberg Group. За 22 года развития, сотрудничая с более 50 известными мировыми брендами, эта группа компаний приобрела статус надежного и стабильного предприятия.
Сергелийский филиал Home Spot открылся в апреле 2021 года. Он собрал под своей крышей на площади 12 тысяч кв. м более 50 тысяч разновидностей товаров.
Гипермаркет также предоставляет услуги профессиональной строительной бригады.
Большой ассортимент строительных, хозяйственных и домашних товаров, декора и прочей продукции поможет стильно оформить свой дом. Home Spot — это сочетание практичности и красоты в одном гипермаркете.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−66−66, (+998) 78−147−70−04.
Адрес: Сергелийский р-н, ул. ТКАД, 53.
Ориентир: Сергелийский мост, напротив гостиницы «Хонсарой».
Сайт: homespot.uz
Facebook: fb.com/Uzhomespot
Telegram: t.me/HomeSpotuz
Instagram: @homespot.uz
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