Сейчас торговые центры становятся полноценными участниками развития городской среды для досуга и отдыха. Alfraganus — это грандиозный по своим масштабам коммерческий проект, в котором были учтены предпочтения жителей Ташкента. Это не стандартный торговый центр с ассортиментом магазинов одежды, а полноценный ритейл-парк с зонами отдыха, продуманным ландшафтом и обширным списком представленных брендов во всех сегментах бизнеса.

Бренды, которые выбрали Alfraganus

Точки питания являются дополнительным якорем, чтобы привлечь и удержать посетителей. Уже сейчас проект Alfraganus выбрали такие представители сферы общепита, как Safia, Bon!, KFC, Ramiz Kofte, Wendy’s, Bellissimo Pizza и прочие.

Технические параметры

Помещения F&B (food and beverage) представлены площадью от 32 до 465 кв. м и оснащены всеми необходимыми коммуникациями: предусмотрены вытяжные конструкции, персональные санузлы, водоснабжение и газ. Высота потолков на первых этажах составит 6 м, а на вторых — 5 м.





Особенности проекта

Преимуществом для будущих владельцев станет наличие просторных террас, за счет которых появится возможность увеличить количество посадочных мест в теплое время года. Еще одной особенностью станет то, что в проекте Alfraganus будет реализовано более 10 типов фасадного оформления, что сделает посещение торгового квартала более интересным и приятным.

Выгодные условия приобретения

На данный момент девелопер предлагает выгодные условия оплаты с минимальным первоначальным взносом от 10% и рассрочкой на 10 месяцев.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

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