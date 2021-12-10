Президент Узбекистана 9 декабря подписал закон о внесении изменений в законодательство в связи с принятием дополнительных мер по защите прав женщин, находящихся в тяжелом социальной положении. Документ опубликовало «Народное слово», он вступил в силу 10 декабря.

В закон «Об органах самоуправления граждан» внесены новые полномочия схода граждан — участие в выявлении на территории схода граждан лиц, притеснявших и совершивших насилие в отношении женщин и детей либо склонных к совершению подобных притеснения и насилия, а также в профилактической работе, проводимой с такими лицами.

В полномочия председателя схода граждан добавлено определение мер по защите женщин, подвергшихся притеснению и насилию и обратившихся в сход граждан. Он также должен незамедлительно уведомлять о таких фактах центры реабилитации и адаптации женщин и органы внутренних дел.

В закон «О защите женщин от притеснения и насилия» также внесены дополнения.

Так, сотрудники государственной системы здравоохранения должны оказывать первичную медицинскую помощь, проводить медицинский осмотр жертв насилия и их детей, в том числе доставленных в центры реабилитации и адаптации женщин, а также бесплатно лечить жертв и насилия.

Органы по труду, в свою очередь, обязаны принимать меры по обеспечению занятости и профессиональной ориентации женщин, оказавшихся в тяжелом социальном положении, в том числе столкнувшихся с семейными проблемами и насилием, и ищущих работу.