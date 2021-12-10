Резиденция Mirabad Avenue анонсирует завершение строительных работ в большом дворе-парке в центре Ташкента площадью 120 соток. К реализации данного проекта девелоперы шли долгих три года.





На территории площадью 120 соток по проекту могли поместиться еще два жилых здания, но это место отвели под благоустройство территории для резидентов. Совсем скоро у резидентов блока А будет доступ ко всем привилегиям приватного двора:

двухуровневой лаунж-зоне, оборудованной модулями электропитания, подходящей как для отдыха, так и для работы на свежем воздухе;

игровым площадкам для детей разных возрастов;

детскому развивающему клубу с услугами няни;

воркаут-зоне и беговым дорожкам;

кофейне для резидентов и ресторану для проведения семейных торжеств.





Приватный двор без машин также впечатляет искусственным водоемом и озеленением — здесь будет особенно приятно проводить время даже в жаркие летние дни.





13, 14 и 15 декабря резиденция Mirabad Avenue приглашает всех желающих посетить благоустроенный двор-парк, чтобы своими глазами оценить масштаб проекта.





Mirabad Avenue — премиальная недвижимость в центре Ташкента.

Адрес: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок А.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

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Instagram: @mirabad_avenue

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Сайт: mirabad.uz

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