Международный аэропорт «Самарканд» с 10 декабря вновь начнёт обслуживать региональные и международные рейсы, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

«На данный момент полностью завершено строительство нового аэродромного комплекса, включающего в себя новую взлётно-посадочную полосу длиной 3105 м и шириной 60 м, новые рулёжные дорожки и перрон на 24 стоянки для воздушных судов», — говорится в сообщении.

«На аэродромном комплексе установлено современное энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории ИКАО», — отметили в компании.

Строительство аэровокзального комплекса продолжается. Его планировалось завершить этой осенью.

Аэропорт Самарканда был закрыт 20 октября в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Авиарейсы временно перенаправлялись в другие аэропорты Узбекистана — Навои, Бухару и Карши, откуда для пассажиров был организован наземный трансфер до Самарканда.

Аэропорт Самарканда был построен в 1967 году. К саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году было принято решение построить его заново. Строительство нового терминала ведёт компания Enter Engineering. Управлять аэропортом будет иностранное предприятие Air Marakanda.