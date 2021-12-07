Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 7 декабря постановление «О дополнительных мерах по усовершенствованию деятельности Агентства по противодействию коррупции», сообщила пресс-служба Антикоррупционного агентства.
Документом с 1 января 2022 года расширяются полномочия агентства, в частности, ведомству разрешается:
- получать из электронных баз данных правоохранительных органов информацию о касающихся коррупции правонарушениях;
- создавать совместные рабочие группы по проведению административных расследований, а также подготовке аналитических материалов;
- отправлять в правоохранительные органы сообщения о фактах коррупции для возбуждения уголовного дела или принятия других мер воздействия, а также требовать информацию о принятых по итогам проверки решениях;
- проводить совместные пресс-конференции с правоохранительными органами, рассматривающими дела о коррупционных фактах, привлекших внимание общественности и вызвавших различные споры, общественный резонанс и обсуждения.
Постановление также включает в себя порядок уведомления общественности о коррупционных преступлениях совместно с правоохранительными органами:
- по коррупционным фактам, привлекшим внимание общественности и вызвавшим различные споры, общественный резонанс и обсуждения, — в течение 10 дней;
- по другим коррупционным преступлениям и правонарушениям по договорённости с другими ведомствами — раз в квартал или полгода;
- по поводу касающейся коррупции преступности, тенденций, причин и условий совершения, предотвращения и противодействия ей — по итогам года.
Агентство получило право проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов или их проектов по своей инициативе или на основе обращений физических и юридических лиц, сообщений средств массовых информаций.
Кроме того, документом при агентстве создаётся Фонд развития общественного контроля, за счёт которого будут осуществлены:
- подготовка материалов, касающихся обеспечения открытости деятельности государственных органов и организаций;
- выделение грантов на проекты негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, направленные на обеспечение открытости деятельности государственных органов и организаций, финансирование проводимых в этом направлении исследований и социальных опросов;
- проведение конференций, семинаров, симпозиумов и тренингов на тему открытости работы госорганов, печать брошюр, буклетов, книг, сборников и других информационно-просветительских материалов, организация учебно-презентационных участков;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, в частности, за рубежом;
- финансирование круглосуточного колл-центра агентства, позволяющего гражданам оперативно сообщать о фактах коррупции, и другие.
Ранее директор Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов сообщил, что в Законодательную палату внесён проект закона об ужесточении уголовной ответственности за коррупционные преступления. Документом максимальный срок лишения свободы за взяточничество предлагалось увеличить с 15 до 20 лет.
Бахтиер Нажмидинов
Что это даст? Что мало полномочий у Агенства было? Где результаты хоть какие?