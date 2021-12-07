Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 7 декабря постановление «О дополнительных мерах по усовершенствованию деятельности Агентства по противодействию коррупции», сообщила пресс-служба Антикоррупционного агентства.

Документом с 1 января 2022 года расширяются полномочия агентства, в частности, ведомству разрешается:

получать из электронных баз данных правоохранительных органов информацию о касающихся коррупции правонарушениях;

создавать совместные рабочие группы по проведению административных расследований, а также подготовке аналитических материалов;

отправлять в правоохранительные органы сообщения о фактах коррупции для возбуждения уголовного дела или принятия других мер воздействия, а также требовать информацию о принятых по итогам проверки решениях;

проводить совместные пресс-конференции с правоохранительными органами, рассматривающими дела о коррупционных фактах, привлекших внимание общественности и вызвавших различные споры, общественный резонанс и обсуждения.

Постановление также включает в себя порядок уведомления общественности о коррупционных преступлениях совместно с правоохранительными органами:

по коррупционным фактам, привлекшим внимание общественности и вызвавшим различные споры, общественный резонанс и обсуждения, — в течение 10 дней ;

; по другим коррупционным преступлениям и правонарушениям по договорённости с другими ведомствами — раз в квартал или полгода ;

; по поводу касающейся коррупции преступности, тенденций, причин и условий совершения, предотвращения и противодействия ей — по итогам года.

Агентство получило право проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов или их проектов по своей инициативе или на основе обращений физических и юридических лиц, сообщений средств массовых информаций.

Кроме того, документом при агентстве создаётся Фонд развития общественного контроля, за счёт которого будут осуществлены:

подготовка материалов, касающихся обеспечения открытости деятельности государственных органов и организаций;

выделение грантов на проекты негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, направленные на обеспечение открытости деятельности государственных органов и организаций, финансирование проводимых в этом направлении исследований и социальных опросов;

проведение конференций, семинаров, симпозиумов и тренингов на тему открытости работы госорганов, печать брошюр, буклетов, книг, сборников и других информационно-просветительских материалов, организация учебно-презентационных участков;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, в частности, за рубежом;

финансирование круглосуточного колл-центра агентства, позволяющего гражданам оперативно сообщать о фактах коррупции, и другие.

Ранее директор Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов сообщил, что в Законодательную палату внесён проект закона об ужесточении уголовной ответственности за коррупционные преступления. Документом максимальный срок лишения свободы за взяточничество предлагалось увеличить с 15 до 20 лет.