В Законодательную палату Олий Мажлиса внесён проект закона об усилении уголовной ответственности за коррупционные преступления. Об этом в своём Telegram-канале сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов.

В законопроекте даётся конкретное определение понятию «коррупционные преступления», в эту категорию вносятся 15 видов преступлений. Кроме того, планируется «серьёзно ужесточить» наказание за коррупционные преступления, отметил он.

«За хищение путём присвоения или растраты, мошенничество через злоупотребление должностным статусом или использование служебного положения предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет (ранее — до 5 лет)», — сообщил Акмал Бурханов.

За получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве предлагается лишать свободы сроком до 20 лет. Сейчас максимальный срок лишения свободы за такие преступления — 15 лет.

«Самое главное — вносится ряд актуальных изменений и дополнений, согласно которым лица, совершившие преступления, связанные со взяточничеством, не могут быть условно-досрочно освобождены от отбывания наказания, и наказание не может быть заменено на более мягкое», — отметил глава Антикоррупционного агентства.