В резиденции Акорда 6 декабря прошла церемония официальной встречи президента Узбекистан, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров в узком составе президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев рассмотрели вопросы узбекско-казахстанского партнёрства, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

«Мы с большой радостью принимаем вас в Казахстане с государственным визитом. Он имеет очень важное значение для вывода сотрудничества на новый уровень, — сказал президент Казахстана. — Пакет документов, который сегодня будет подписан, придаст дополнительный импульс партнерству. Мы условились дать поручения правительствам наших стран предпринять самые энергичные меры для достижения поставленных задач. Мы считаем, что взаимоотношения между наши странами являются серьёзным фактором обеспечения стабильности и безопасности во всём Центральноазиатском регионе».

«За последние годы мы практически „перезагрузили“ сотрудничество и сегодня являемся свидетелями первых значимых результатов совместной работы, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Узбекистан и Казахстан — это естественные экономические партнёры. Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Растёт взаимная торговля. Ожидается, что в этом году товарооборот достигнет рекордного уровня в 4 млрд долларов».

Президент Узбекистана также отметил, что увеличиваются объёмы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок между двумя странами, полностью восстановлено авиасообщение, предприятия успешно углубляют кооперацию.

«За последние годы количество совместных предприятий и проектов увеличилось в шесть раз практически во всех секторах экономики», — добавил Шавкат Мирзиёев.





В преддверии визита президента Узбекистана в Казахстан в Туркестане прошли заседание Межправительственной комиссии и Форум регионов под руководством премьер-министров. Накануне успешно проведён бизнес-форум в столице Казахстана. По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 млрд долларов.

Налажено производство автомобилей, автобусов и сельхозтехники в Костанае. Запущены современные текстильные предприятия и выпуск бытовой техники в Туркестане и Шымкенте. В Узбекистане совместно с казахстанскими партнёрами реализуются проекты в энергетике, промышленности, химической, пищевой отраслях, строительном секторе.

В период пандемии страны также оказывали друг другу поддержку.

«Сегодня мы примем историческое решение о выводе двустороннего стратегического партнёрства на уровень союзнических отношений. Это будет иметь огромное значение для обеспечения устойчивого развития, стабильности и процветания не только наших стран, но и всего региона в целом. Мы привержены укреплению отношений дружбы и добрососедства с братским Казахстаном», — сказал президент Узбекистана.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

В ходе встречи стороны вновь подтвердили приверженность укреплению отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Казахстаном.