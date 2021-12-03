В Узбекистане был запущен маркетплейс в виде мобильного приложения Neva. Маркетплейс — это главный тренд электронной коммерции. Широкий ассортимент товаров уже доступен в удобном приложении, где были собраны популярные магазины и бренды, поставляющие товары высокого качества.

Здесь представлены такие бренды, как Synergetic, BWAY.uz, Home+, SkinGuide, Physiogel, Lady Art, Kanstik, Bebetto, Fratelli Casa, Bookland и прочие.

В приложении Neva можно приобрести товары различного типа — от детской одежды до косметических средств. Среди ряда преимуществ приложения — удобная доставка, которая поможет не отвлекаться от дел и не тратить время на ожидание в долгих очередях. Любой сможет заказать товары из нескольких магазинов, оплатив при этом только одну доставку.

Категории товаров, которые есть в приложении:

одежда для мужчин, женщин и детей;

обувь для мужчин, женщин и детей;

косметика уходовая и декоративная;

питание;

гигиена и уходовые принадлежности;

книги;

игрушки и развивающие игры;

товары для дома;

спорттовары;

техника и электроника;

зоотовары.

Помимо этого в приложении представлены такие удобства, как:

Регулярные скидки и акции. В приложении часто можно встретить скидки на товары, акции и бесплатную доставку. Также можно встретить Flash Sale — краткосрочные акции или скидки на определенные товары или группу товаров, часто называемые сделкой дня. Скидка действует 24 часа. Приятный интерфейс приложения. Служба поддержки 24/7. Сотрудники Neva всегда готовы вам помочь. По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к службе поддержки с помощью Telegram-бота.

Доставка осуществляется в выбранное покупателем время. При оформлении заказа предоставляется возможность выбора дня и времени, когда удобно получить заказ.

Neva заботиться о своих пользователях и делает все возможное для их удобства.

Приложение доступно для скачивания по ссылке.

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