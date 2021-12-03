В конце ноября по приглашению турецкой компании Porlanmaz группа мастеров-кондитеров компании Sabfatek (торговая марка «МузА») побывала в городе Конья. Целью данной поездки было ознакомление турецких потребителей с изделиями узбекских мастеров выпечки, обмен опытом с турецкими пекарями, рассмотрение возможностей расширения бизнеса в Турции.





Вниманию турецкого потребителя были представлены 12 видов популярных в Узбекистане изделий. В пекарне Kupeli были проведены презентации и дегустации узбекских изделий. Все изделия были высоко оценены населением Коньи, но больше всего понравились слоеные ушки и палочки, овсяное печенье и слоеные роллы с изюмом. А узбекская самса из готового теста «МузА» произвела настоящий фурор.





Ход данной поездки широко освещалось в Турции. Anadolu Ajansi, крупное информагентство Турции, посвятило статью этому событию на своих страницах под заголовком «В ходе совместной работы был построен сладкий мост между Турцией и Узбекистаном». Многие издания Турции, такие как Konhaber.com, Merhabahaber.com, Mynet haber, печатное издание BBN Magazin и другие посвятили узбекским мастерам материалы на своих страницах.





Узбекские мастера были приняты в мэрии Коньи, посетили мавзолей Джалаладдина Руми и древнее городище Чатал Хююк.

Чатал Хююк — это один из старых и крупных городов в истории человечества. Около 9000 лет назад здесь жили 8000 человек, строили квадратные и прямоугольные дома из глины, украшали стены рисунками из жизни.





О Чатал Хююк интересно рассказал знаменитый американский актер Морган Фриман, также есть документальный фильм канала «Россия К».

Если вы собираетесь в Конью, стоит посетить Чатал Хююк.

Одно из главных достижений мастеров «МузА» — крепкая и искренняя дружба с турецкими партнерами и потребителями.

На правах рекламы.