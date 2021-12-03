Министерство энергетики Узбекистана совместно со Всемирным банком в 2022 году проведёт оценку потенциала производства «синего» водорода в стране, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Оценка позволит выявить сравнительные преимущества и недостатки производства водорода в Узбекистана на фоне ожидаемого развития регионального и глобального спроса на низкоуглеродный вид топлива.

По итогам изучения будет разработана «дорожная карта» по развитию «синего» и «зеленого» водорода в стране. Отметим, что градация водорода по цвету зависит от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. Наиболее «чистым» водородом в отрасли считается «зелёный», получаемый за счёт электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников. «Голубой», или «синий» водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и содержится в специальных хранилищах. «Серым» считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

В целях развития индустрии водорода в 2022—2023 годах с компаниями Air Products, Acwa Power и Siemens Energy достигнуты договорённости по реализации пилотных проектов в данной отрасли на территории республики, а также организации программ подготовки кадров для работы на объектах водородной энергетики.

Напомним, в апреле президент Узбекистана подписал постановление о создании в стране научно-исследовательского центра водородной энергетики и лаборатории по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.