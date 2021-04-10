Президент Шавкат Мирзиёев 9 апреля подписал постановление о развитии возобновляемой и водородной энергетики в Узбекистане.

В документе говорится, что в стране имеются проблемы, связанные с «обеспечением эффективной, ресурсосберегающей и экологически безопасной экономики в условиях изменения климата».

Постановление нацелено на «создание инфраструктуры водородной энергетики республики, повышение результативности научных и практических изысканий в сферах возобновляемой и водородной энергетики, широкое внедрение инновационных технологий в производство, а также обеспечения перехода Республики Узбекистан к „зеленой“ экономике».

Документом одобрено предложение о создании Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики на базе Международного института солнечной энергии Академии наук. В структуре института будут действовать Научно-исследовательский центр водородной энергетики и Лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.

Кроме того, образуется Межведомственная комиссия по развитию возобновляемой и водородной энергетики. Она займётся, помимо прочего, разработкой Национальной стратегии по развитию возобновляемой и водородной энергетики (проект должен быть готов до конца года) и других нормативно-правовых актов, а также реализацией перспективных проектов в этих сферах.

Постановлением намечено увеличение с 2021/2022 учебного года параметров приёма на направление бакалавриата «Альтернативные источники энергии» Ташкентского государственного технического университета, в том числе на подготовку специалистов в сфере водородной энергетики. С 2024/2025 учебного года в этом же вузе должна начаться подготовка кадров по специальности магистратуры «Водородная энергетика и технологии».

К работе по укреплению материально-технической базы и расширению инновационных исследований нового института на международном уровне планируется привлечь инвестиции и научных работников компаний ACWA Power (Саудовская Аравия), Air Products (США) и других.

В январе сообщалось, что Минэнерго и ACWA Power подписали рамочное соглашение по развитии водородной энергетики. Оно подразумевает «первые шаги Узбекистана в достижении поставленной цели для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов путём научных исследований в области водородной и возобновляемой энергетики».