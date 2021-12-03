Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об оптимизации расходов республиканского бюджета и повышении эффективности использования бюджетных средств государственными органами, сообщила пресс-служба главы государства.

Документом приняты меры по снижению расходов на содержание депутатов Жогорку Кенеша, в частности, сокращены их должностные оклады.

Заработная плата Торага Жогорку Кенеша (спикер) установлена в размере 30 тысяч сомов (353 доллара), заместителя Торага — 27 тысяч сомов (318 долларов), руководителей фракции и председателей комитетов — 26 тысяч сомов (306 долларов), депутатов — 25 тысяч сомов (295 долларов).

Документом отменяется практика выплаты компенсации депутатам и выдачи им служебных автомобилей. Служебные квартиры будут распределяться только среди депутатов парламента, не имеющих жилья.

Указ президента положит начало новой бюджетной политике — разумной экономии расходов бюджетных средств государственными органами, говорится в сообщении. Политике экономии бюджетных средств придан обязательный нормативный характер, подчеркнули в пресс-службе президента.