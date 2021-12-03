Компания Artel Electronics стала официальным участником Глобального договора ООН (ГД ООН). Созданный в 2000 году ГД ООН представляет собой международную добровольную инициативу для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Artel стал третьей компанией Узбекистана и первой компанией-производителем бытовой техники в Центральной Азии, присоединившейся к ГД ООН.





Artel примкнул к более чем 10 тысячам компаний по всему миру, включая Microsoft, Facebook и Nestle, которые выразили свою приверженность 10 всеобщим принципам Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Компания также стремится находить возможности для продвижения целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Будучи одной из крупных компаний Узбекистана Artel своим участием может стать примером стремления узбекского частного сектора соответствовать международным стандартам.

Кроме того, компания Artel стала одним из основных участников Коалиции лидеров бизнеса за устойчивое развитие Узбекистана. Вместе с партнерами по коалиции Artel будет поддерживать инициативы, направленные на повышение социальной и экологической ответственности как основ для дальнейшего развития страны. Проделанная работа в области обеспечения водоснабжением, гендерного равенства и образования является подтверждением позиции компании.





«Мы рады присоединиться к Глобальному договору ООН и стать частью инициативного глобального сообщества компаний, стремящихся к устойчивому развитию. Как одна из крупнейших компаний страны мы осознаем свою ответственность за продвижение идей устойчивого развития, соблюдение международных трудовых стандартов и прав человека, а также борьбу с коррупцией. Факт того, что мы стали участником ГД ООН подтверждает нашу приверженность этим принципам.

Мы также знаем, что это прекрасная возможность учиться у ведущих мировых компаний. Надеемся сыграть активную роль в обсуждении вопроса о том, как достигать целей устойчивого развития в Узбекистане", — сказал Бектемир Муродов, заместитель председателя правления по финансам ООО Artel Electronics.





Участие в ГД ООН — следующий шаг в развитии ESG компании Artel. За последние несколько лет приоритетными направлениями компании Artel стали реструктуризация корпоративного управления в соответствии с мировыми практиками, повышение эффективности выпускаемой продукции и работа над уменьшением негативного воздействия деятельности компании на окружающую среду. У компании также есть важные социальные проекты, посвященные обеспечению доступа к водоснабжению и образованию.

Совсем недавно Artel активно осветил 16-дневную программу ООН по ликвидации насилия в отношении женщин. Вскоре запустит программу развития женщин, частью которой является организация юридической клиники для повышения правовой грамотности и поддержки борьбы за гендерное равенство.

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