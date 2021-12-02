В Ташкенте в четверг на 75-м году жизни скончался известный режиссёр, сценарист и писатель Джасур Исхаков. Об этом сообщило Агентство кинематографии Узбекистана.

Джасур Исхаков окончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского в 1971 году и Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР в Москве в 1975 году.

Как пишет сайт «Письма о Ташкенте», по его сценариям сняты десятки документальных фильмов, а также мультипликационные картины и сюжеты для сатирического киножурнала. Среди них фильмы «Землетрясение в Газли», «Уроки смены», «Трудные уроки», мультфильм «Чудесный ковёр», художественный фильм «Ясные ключи» (1977−1978).

Самостоятельно как режиссёр по своим сценариям он поставил картины «Останься!..», «Проклятие золотого коня», «Охота для настоящих мужчин», «Приключения в стране Чатранга», «День истины» и другие.

Среди последних работ — документальный фильм «Дети войны», а также картина «Столица дружбы и тепла» об участии советских республик в ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966 года.

В 2017 году вышла книга его рассказов «Сны о старом Ташкенте».