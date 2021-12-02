Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела в Мадриде переговоры с главой Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко и генеральным секретарём Мартином Чунгонгом.

Как сообщила пресс-служба Сената, на встречах обсуждались вопросы сотрудничества Узбекистана и МПС и реализации совместных проектов.

Была достигнута договорённость о проведении в сентябре 2022 года в Узбекистане Форума женщин-спикеров парламентов.

Дуарте Пачеко выразил желание посетить Узбекистан в следующем году.

Делегация Олий Мажлиса Узбекистан 26−30 ноября участвовала в работе 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза. В Мадриде собрались сотни парламентариев из 117 стран, включая 44 спикеров парламентов.

Основной темой были современные вызовы демократии. Дуарте Пачеко в своём выступлении завил: «Последние два года отмечены опасным отходом от нашей общей приверженности демократии и правам человека. Мы были свидетелями эпидемии военных переворотов и прямых нападений на институты парламента в Судане, Мали, Мьянме, Афганистане и Гвинее».

Члены МПС приняли новую стратегию союза на 2022−2026 годы. Она направлена на то, чтобы переориентировать союз на области, где он может оказать наибольшее влияние и где есть острая необходимость в парламентских действиях. Это борьба с изменением климата, демократия, права человека, гендерное равенство, участие молодёжи, мир и безопасность, а также устойчивое развитие.

МПС — глобальная организация национальных парламентов. Союз был основан более 130 лет назад как первая многосторонняя политическая организация в мире, поощряющая сотрудничество и диалог между всеми странами. Узбекистан стал членом Межпарламентского союза в 2017 году.