В результате специальной операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности, пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся торговлей синтетических наркотических средств через интернет, сообщила пресс-служба СГБ, опубликовав также видео с оперативной съемкой.

По данным службы, группа наладила производство синтетического наркотического средства мефедрон в условиях подпольной лаборатории в трех арендованных квартирах в Ташкенте.





В этих квартирах были обнаружены и изъяты синтетические наркотики: 892 гр мефедрона, 45 гр альфы-ПВП (синтетического психостимулятора), а также более 360 л ядовитых химических веществ и прекурсоров, используемых в качестве сырья, оборудование и защитные средства.

Были также изъяты спрятанные членами группы в тайниках 898 гр мефедрона, 15 л и 12 кг различных химических веществ и 8 литров бромкетона (реактива).





Кроме того, у них конфисковано 113,7 тысячи долларов в виде биткоинов.

Члены группы родились в период с 1992 года по 2000 год, трое из них являются студентами престижных вузов в Ташкенте и за рубежом, отмечается в сообщении.





Как отметили в СГБ, есть и случаи незаконного завоза синтетических наркотиков из-за рубежа.

Задержан ранее судимый житель Ташкента, 1996 г. р., при получении наркотических средств — 1,9 кг мефедрона и 499 гр спайса, а также 6 капсул гашишного масла, спрятанных внутри электросамокатов, завезенных в грузовой автомашине из-за рубежа.





Помимо этого, задержан житель Ташкента, 1984 г. р., при получении 500 гр героина, 947 гр гашиша, 500 шт. синтетических наркотических средств ЛСД, 60 капсул гашишного масла, спрятанных внутри электросамоката, завезенного из-за рубежа.





По данным СГБ, эти лица являлись членами преступной группы, занимавшейся торговлей синтетическими наркотиками через интернет в Ташкенте.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.