Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге, посвящённую 30-летию независимости Казахстана, сообщила пресс-служба НБРК. Тираж банкнот — 3 миллиона.

На лицевой стороне размещено голографическое изображение портрета первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, монумент «Қазақ Елі» как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка «Мәнгілік Ел» и фрагмент казахского национального орнамента ленты «Басқұр» по мотивам убранства традиционного жилища казахов «Киіз Үй».

На оборотной стороне — портрет первого президента Казахстана, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции президента Акорда и изображение логотипа, посвящённого празднованию 30-летия Независимости Казахстана.

По вертикали банкноты применена деметализированная полоса, содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касыма-Жомарта Токаева.

Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов, выполнена в преобладающем сером цвете, ее размер — 155×79 мм.

Первая юбилейная банкнота с портретом первого президента номиналом 10 тысяч тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию независимости Казахстан.

В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1 000, 2 000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тенге.