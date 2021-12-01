Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 декабря принял директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, пребывающего в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Александр Бортников передал главе государства «искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина», говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

«Особое внимание уделено поддержанию регулярных контактов и развитию практического сотрудничества между компетентными органами двух стран по противодействию современным угрозам безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, киберпреступлениями, наркотрафиком и другими вызовами», — сообщила пресс-служба.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане.