Футбольный клуб «Бунёдкор» задержал выплату сотрудникам заработной платы за октябрь. По итогам проверки, проведённой Государственной инспекцией труда Ташкента, установлено, что клуб задолжал 393 работникам 1,5 млрд сумов.

В настоящее время компания «Узбекнефтегаз», являющаяся генеральным спонсором столичной команды, уже занимается вопросом выделения необходимых средств для погашения задолженности.

Генеральному директору клуба Улугбеку Мирзаеву инспекция выдала письменное указание принять меры по организации выплат и недопущению в будущем задержек, говорится в сообщении.