26 ноября в Ташкенте прошел II Международный финансово-банковский форум стран СНГ. В его работе приняли участие представители банков и бирж, финансовых ведомств, банковских ассоциаций, страховых организаций, лизинговых компаний из стран СНГ, Европы и Азии.

В общей сложности было заключено 21 соглашение на сумму, эквивалентную 443,7 млн долларов США. Из них 16 соглашений на сумму 396 млн долларов — в банковской сфере.

На форуме ANORBANK подписал соглашение с ПАО «Транскапиталбанк» о сотрудничестве в области переводов денежных средств физических лиц из России в Узбекистан посредством универсального платежного шлюза ТКБ.

Теперь ANORBANK в своем мобильном приложении запустит трансграничные переводы с любых карт российских банков на любые карты банков Узбекистана.





То есть, переводы осуществляются с карт платежных систем VISA, MasterCard и МИР любого российского банка и инициируются в ANORBANK путем добавления банковских карт России в мобильное приложение. Зачисление денежных средств на территории Узбекистана осуществляется на карты UzCard и HUMO.

Преимущества трансграничных переводов ТКБ:

Безопасно. Операции по списанию доступны только с карт, поддерживающих технологию 3D-Secure. Быстро. Перевод производится в онлайн-режиме, поэтому деньги сразу доступны получателю. Современно. Отправлять и получать деньги можно не выходя из дома. Выгодно. Стоимость за перевод с карт российских эмитентов низкая. Надежно. Используется мобильное приложение ANORBANK. Удобно. Можно выбрать необходимую сумму перевода как в рублях, так и в сумах.

Ранее ANORBANK совместно с цифровым банком «Тинькофф» также запустил услугу денежных переводов. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

А еще любые переводы с карты на карту до 5 млн сумов в месяц — бесплатные. Установив мобильное приложение ANORBANK, можно забыть про комиссию.

Скачать приложение можно на iOS и Android.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 55−503−00−00.

Сайт: anorbank.uz

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