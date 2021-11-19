Житель Шахриханского района Ферганской области, преподаватель Ферганского государственного университета Ботир Рахмонов 18 ноября найден повешенным под навесом на кладбище, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, судмедэксперт при осмотре не обнаружил на теле погибшего телесных повреждений.

В ходе следственных мероприятий установлено, что погибший регулярно играл в азартные игры через букмекерскую компанию «1xbet». По данным Генпрокуратуры, 16 ноября Ботир Рахмонов взял в долг у знакомого Хуршидбека из Ферганы 57 млн сумов, обещав вернуть их 18 ноября, но в итоге проиграл все деньги на тотализаторе.

В четверг преподаватель отправил SMS-сообщение родственникам о том, что его можно будет найти на кладбище. В этот же день примерно в 17:30 члены семьи нашли его повешенным под навесом на кладбище в махалле, где он проживал.