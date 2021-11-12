Группа мигрантов прорвалась с территории Беларуси в Польшу на КПП «Брузги», повредив пограничное ограждение из колючей проволоки, сообщило РИА Новости.

На видео с места событий видно, что группа насчитывает несколько десятков человек. В Варшаве заявили, что мигрантам помогали белорусские силовики, но Минск эту информацию опроверг.

«Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице на белорусской стороне. Они были остановлены Войском польским, Пограничной стражей и полицией. Группа начала марш вдоль ограждения», — говорится в сообщении Минобороны Польши.

Оно сопровождается коротким видео от погранперехода, где видно, как вдоль проволочного заграждения, установленного поперек автомобильной трассы, с криками быстро движется группа людей с вещами. За этим с другой стороны ограждения наблюдают польские правоохранители. Группа людей пересекает дорогу и продолжает движение дальше.

Как сообщалось ранее, несколько сотен мигрантов из Афганистана и Ирака остаются у белорусско-польской границы в ожидании перехода.

Поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки на границах Беларуси с Польшей увеличился еще летом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около 2000 человек.

Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.

Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».