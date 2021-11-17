Утром в среду в Ташкенте в районе Лабзака огромное дерево упало на проезжую часть улицы, задев переднюю часть автомобиля Matiz.





Фото прислано читателем «Газеты.uz».

На место происшествия прибыл пожарный расчёт. Пострадавших нет. Повреждения получила передняя часть автомобиля.

Дерево перегородило половину улицы, и машинам приходится его объезжать.

Фото: «Газета.uz».

Ночью в городе шёл дождь, который позже перешёл в снег. Дерево могло сломаться под тяжестью влаги.

Читатели сообщают о том, что на некоторых перекрёстках в городе не работают светофоры.