Внести свой вклад в обеспечение сохранности климата планеты Земля и улучшение качества воздуха совсем не сложно. Кампания по продуманной посадке деревьев и надлежащий уход за ними помогают достичь отличных результатов. Такую экологическую инициативу запускают один из ведущих системных интеграторов Winncom Technologies в партнерстве с Ассоциацией волонтёров Узбекистана.

В рамках проекта «Кислород: больше деревьев» интегратор выступит генеральным спонсором и основателем проекта, а инициативная команда волонтеров ассоциации обеспечит подбор подходящих мест для посадки, контроль роста и развития деревьев и дальнейшее развитие проекта по принципу эстафеты между организациями и компаниями.





Социальная ответственность и системный подход

Компания Winncom Technologies в Узбекистане разрабатывает и внедряет технологические решения любого уровня сложности в сфере корпоративных проводных и беспроводных сетей, систем хранения, видеоконференцсвязи и сервиса. Партнёрство с ведущими мировыми поставщиками ПО и оборудования, а также высокий уровень экспертизы команды инженеров и менеджеров помогают реализовать проекты для бизнеса и некоммерческих организаций любой области деятельности.

Участие в социальных проектах — важный аспект бизнес-стратегии системного интегратора. Компания разработала продуманный проект, ориентированный на улучшение экологической ситуации в Узбекистане.





Как зелёные насаждения помогут позаботиться о качестве воздуха

Деревья играют важную роль в экосистеме планеты. Благодаря способности поглощать углекислый газ и производить кислород в процессе фотосинтеза леса называют «лёгкими» Земли.

Каждое взрослое дерево в год производит, в среднем, около 120 кг кислорода. Такое количество один человек потребляет за полгода. Потому экологические проекты, направленные на посадку новых деревьев, становятся простым, доступным и действенным способом обеспечить улучшение качества воздуха и остановить неблагоприятные климатические изменения.





Почему одной посадки недостаточно для реального эффекта

Учёные давно предупреждают о вредоносном влиянии на климат планеты парникового эффекта, вызванного в том числе накоплением в атмосфере углекислого газа. Деревья могут помочь в борьбе с такой проблемой благодаря поглощению углекислого газа и его переработке. В экологических проектах важна не только посадка новых деревьев, но и правильный выбор локации и вида саженца, что становится первым этапом заботы об окружающей среде. Ведь при отсутствии должного ухода молодые деревья могут погибнуть из-за недостаточного полива, болезней и других неблагоприятных факторов.

Чтобы высаженные растения достигали возраста, в котором происходит максимальное поглощение углекислого газа, специалисты Ассоциации волонтёров Узбекистана и компания Winncom Technologies проследят за тем, чтобы саженцам обеспечивался необходимый уход.





Как работает проект «Кислород: больше деревьев»

Ассоциация волонтёров Узбекистана подыскивает подходящие места для посадки деревьев, а компания-спонсор обеспечивает всем необходимым, включая саженцы и инструменты.

На первом этапе реализации программы уже выбраны четыре школы. Их учащиеся возьмут на себя персональную ответственность по заботе о саженцах. За каждым деревом закрепляется ученик, а в помощь ему — волонтёр, который подробно объяснит и покажет все тонкости ухода и будет отслеживать процесс. Через год будет выполнена оценка состояния деревца и состоится награждение ответственных учеников, которые справятся с задачей, и вручение им призов от Winncom Technologies.





Такие проекты ещё раз подтверждают: чтобы улучшить экологическое состояние Узбекистана, достаточно простых действий, системного подхода и контроля эффективности.

Winncom Technologies и Ассоциация волонтёров Узбекистана приглашают всех желающих принять эстафету по посадке деревьев для повышения экологического благополучия страны.

Телефоны Ассоциации волонтёров Узбекистана для сотрудничества по проекту:

(+998) 90−188−08−11, (+998) 90−908−08−11.

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