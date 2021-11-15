Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев в ночь на 14 ноября посетил столичные больницы, сообщила пресс-служба Минздрава.

В сообщении говорится, что в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди детей. Самые высокие показатели отмечаются в Ташкенте, что привело к увеличению загруженности детских клинических больниц города.





По итогам изучения в 4:30 воскресенья министр провёл экстренное совещание по вопросам решения проблем, связанных с распространением ОРЗ среди детей.

В этот же день в медучреждениях Ташкента было организовано более 600 дополнительных койко-мест для лечения матерей и детей, говорится в сообщении.

Бехзод Мусаев был назначен министром здравоохранения 11 ноября. До этого он работал заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.