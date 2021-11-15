Министерство юстиции Узбекистана и Конституционный суд в честь Дня Конституции (8 декабря) проведут общенациональный экзамен на знание основного закона страны.

Как говорится в сообщении Минюста, экзамен смогут сдать все граждане страны старше 15 лет. Участие является добровольным и бесплатным.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте 8-dekabr.adliya.uz до 30 ноября и получить логин и пароль.

Экзамен будет проходить в два этапа. Первый состоится в онлайн-режиме 1 декабря с 9:00 до 13:00. Участникам будет предложено 20 тестовых вопросов и творческое задание. Второй этап — ответы на вопросы в очной форме.

Во второй этап пройдут 10 человек, правильно ответивших на все вопросы в самые короткие сроки, а также «наиболее креативно выполнившие творческое задание».

Для победителей предусмотрены денежные призы: за первое место — 15 млн сумов, второе — 10 млн сумов, третье — 5 млн сумов.

Кроме того, будут определены победители по номинациям «Самая активная организация», «Самая активная учебная организация», «Самый взрослый участник» и другим.