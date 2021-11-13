На рынке смартфонов Узбекистана появился новый игрок — компания ZTE, которая специализируется на доступных мобильных устройствах.

В 2021 году ZTE Mobile Devices и ERC Distribution подписали соглашение, по которому компании начнут первые поставки смартфонов на рынок Узбекистана.

Бренд будет представлен следующими моделями: ZTE Blade A3 2020, ZTE Blade A31, ZTE Blade A51, ZTE Blade A71 и ZTE Blade V30 Vita.

ZTE Blade V30 Vita

Новая модель ZTE Blade V30 Vita имеет большой 6,82-дюймовый HD+ дисплей с элегантным каплевидным вырезом для фронтальной камеры. На задней панели смартфона находится тройной блок с основным сенсором на 48 Мп, что даст возможность запечатлеть лучшие моменты вашей жизни.

Для незабываемых селфи тут имеется фронтальная камера на 8 Мп. Мощная батарея емкостью 5000 мА*ч обеспечит продолжительную работу при любых обстоятельствах. Blade V30 Vita оборудован модулем бесконтактной технологии NFC, что поможет совершать покупки просто и удобно, прикоснувшись мобильным телефоном к терминалу.





ZTE Blade A71

Этот смартфон имеет качественный 6,52-дюймовый дисплей HD+ с вырезом формата «капля» и трехмодульной тыльной камерой на 16 Мп, широкоугольной оптикой с углом обзора 120° на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. На боковой грани Blade A71 расположен сканер отпечатка пальца, благодаря чему разблокировка и включение происходят одновременно.

Дополнительно смартфон оснащен функцией распознавания лица. Blade A71 может распознавать лицо пользователя с разных ракурсов. Мощная батарея емкостью 4000 мА*ч с технологией энергосбережения обеспечит активное использование смартфона и даст возможность еще дольше наслаждаться любимым контентом.

ZTE Blade A51

Смартфон ZTE Blade A51 оснащен большим 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, что поможет уловить каждый момент. В каплевидном вырезе расположена фронтальная камера для потрясающих селфи.

На задней панели Blade A51 находится двойной блок камер с основным сенсором на 13 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Кроме того, телефон гарантирует полную безопасность персональных данных благодаря сканеру отпечатка пальца и возможности распознавания лица для разблокировки.





ZTE Blade A31

Эта модель сочетает в себе все необходимое для активного пользователя: яркий 5,45-дюймовый HD+ дисплей, благодаря которому можно наслаждаться просмотром видео, мобильными играми и использовать сетевые браузеры. Восьмиядерный процессор 1,6GHz на Android 11 Go обеспечит высокую производительность и интуитивно понятное управление.

Кроме того, функции умного энергосбережения предотвратят перегрузку процессора и подарят долгое время службы смартфона. А встроенной памяти на 32 Гб будет достаточно для хранения любимых фото, видео, приложений и мобильных игр без необходимости регулярной очистки памяти телефона.





ZTE Blade A3 2020

Этот смартфон гарантирует полное погружение в любимый контент. Он имеет безрамочный 5,45-дюймовый IPS-дисплей c соотношением сторон 18:9 и хорошими углами обзора. А с основной в 8 Мп и фронтальной в 5 Мп камерами можно легко запечатлеть все завораживающие моменты в любое время и в любом месте.

Главной особенностью Blade A3 2020 является мощная съемная батарея емкостью 2600 мА*ч, которая оснащена интеллектуальным режимом энергосбережения. Обе SIM-карты могут быть одновременно подключены к сети 4G LTE. Это помогает всегда оставаться онлайн и комфортно взаимодействовать с интернет-ресурсами. Также смартфон оборудован модулем NFC, дающим возможность обмениваться данными между устройствами и совершать покупки в одно касание.





Компания ZTE громко заявила о себе на узбекском рынке ультрамодным модельным рядом смартфонов серии Blade, доступных даже потребителям со скромным бюджетом.

Уже сегодня любой желающий может оформить заказы на смартфоны ZTE по выгодным ценам в интернет-магазинах и маркетплейсах:

ZTE Mobile Devices является подразделением ZTE Corporation, глобального производителя телекоммуникационного оборудования, сетевых и мобильных устройств с головным офисом в Шэньчжэне (Китай). ZTE — открытое акционерное общество, зарегистрированное на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня.

Будучи одним из ведущих мировых производителей смартфонов ZTE занимается исследованиями, разработкой и производством мобильных устройств с 1998 года. ZTE имеет офисы более чем в более 160 странах и регионах мира.

Подробную информацию можно получить на сайте ZTE Mobile Devices.

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