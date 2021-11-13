5 ноября в парке Tashkent City стартовало грандиозное событие, которое объединило всех поклонников автоиндустрии. На территории современного парка впервые открылись выставочные площадки такого количества автосалонов. Здесь представлены автомобили Hyundai, KIA, Renault, Hongqi, SamAuto, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Maseratti, Genesis, Ford, Subaru, Jaguar, Toyota, Lexus, Range Rover, а также мотоциклы. Все представленные автомобили можно приобрести.





Например, прямо на выставке Hyundai Elantra в комплектации Base можно купить по акции со скидкой в 5%, а также приобрести автомобиль в рассрочку до 24 месяцев.

Также в рамках выставки состоится церемония определения победителей шоу тюнингованных авто.

15 ноября состоится розыгрыш от бренда Luqui Moly. Зрители смогут посмотреть на завораживающую финальную церемонию определения победителя. Эмоции будут зашкаливать, ведь главный приз — тюнингованная Nexia 2 от проекта Restart.

17 ноября в рамках Hilton Auto Expo состоится презентация крупного дилера электроавтомобилей — автосалона Megawatt Motors.

20 ноября пройдет торжественная церемония закрытия. В рамках мероприятия пройдет аукцион, где можно будет приобрести Rolls Royce Ghost. Стартовая цена автомобиля — 999 999 000 сумов.

В этот вечер определят победителя конкурса от О2 Development. Участникам конкурса нужно сделать фото на фоне стенда с Lamborghini Huracan Evo, разместить в ленте и сторис Instagram, тегнув и подписавшись на организаторов: @o2development.uz и @modernsergeli.uz.





Вход на выставку бесплатный и не требует регистрации. Мероприятие проходит в течение всего дня, а значит, у посетителей есть возможность прийти не один раз и познакомиться с большим количеством стендов.

Помимо самих автомобилей на выставке представлены корнеры различных брендов моторных масел, автошин, сигнализаций, аксессуаров для салонов.

Грандиозное 15-дневное событие такого масштаба стало возможным в том числе и благодаря партнерам выставки.

Компания Dream Сity выступает одним из партнеров мероприятия. Dream Сity — это девелопер нового поколения, специализирующийся на создании высококлассных объектов недвижимости. Среди проектов компании новостройки премиум-класса: жилые комплексы Boulevard, Gardens Residence, торгово-досуговый центр Seoul Mun.

Автопартнер выставки — компания Luqui Moly, немецкий производитель автомобильных масел, смазочных материалов и присадок. Мировой бренд представлен в более чем 130 странах мира. Основанная в 1957 году компания разрабатывает и производит свыше 4000 наименований продукции исключительно в Германии. За свою более чем 60-летнюю историю Luqui Moly заслужила репутацию авторитетного бренда, прочно удерживая ведущие позиции на рынке моторных масел и автохимии.

Организаторами выставки выступают гостиница Hilton и парк Tashkent City при поддержке хокимията Ташкента.

Телефоны: (+998) 33−343−8888, (+998) 90−989−8722.

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