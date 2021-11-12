За первые 6 месяцев 2021 года количество перемещённых лиц в мире выросло с 82,4 миллиона до более чем 84 миллионов, сообщила пресс-служба УВКБ со ссылкой на новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В их числе — 21 миллион беженцев, примерно 51 миллион внутренне перемещенных лиц, 4,4 миллиона искателей убежища, а также лица без гражданства.

«Международному сообществу не удаётся предотвращать насилие, преследования и нарушения прав человека, которые заставляют людей покидать свои дома», — подчеркнул верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, ситуацию с перемещением населения усугубляют последствия изменения климата.

Согласно данным доклада, число внутренне перемещенных лиц в первой половине этого года увеличилось с 48,6 до 50,9 миллиона. Этот рост произошел прежде всего вследствие конфликтов и насилия, говорится в сообщении.

Число беженцев в конце июня 2021 года составило 20,8 млн человек, что на 172 тысячи больше, чем в конце 2020 года. Первые в списке беженцев — граждане Сирии (6,6 миллиона), затем венесуэльцы (3,7 миллиона), на третьем месте — граждане Афганистана (2,7 миллиона).





Авторы доклада отмечают тяжёлое положение беженцев, обусловленное вооружёнными конфликтами, бедностью, проблемами с продовольствием. Все эти факторы усугубляются чрезвычайной климатической ситуацией и пандемией COVID-19.

Наибольшее число беженцев принимает Турция. На ее территории насчитывается 3,7 миллиона беженцев. За ней идут Колумбия, Уганда, Пакистан и Германия.

Глава УВКБ подчеркнул, что международное сообщество должно наращивать усилия по обеспечению мира, а также выделять больше ресурсов для оказания помощи беженцам и принимающим их общинам.