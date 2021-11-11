Агентство по противодействию коррупции выявило в деятельности многопрофильной клиники Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников факты хищения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба агентства.

Проведённая в рамках проекта «Сфера без коррупции» проверка выявила случаи бесцельного расходования средств должностными лицами и сотрудниками клиники — как бюджетных, так и поступивших от оказания платных услуг, присвоение и растрату средств, выплату заработных плат неработающим сотрудникам, нарушения правил пользования медицинской техникой, а также нарушения при оформлении государственных покупок.

В деятельности клиники обнаружены финансовые недочеты на 9 млрд 747 млн 598 тысяч сумов. Из них 586,7 млн сумов были растрачены или расхищены, говорится в сообщении.

Собранные по выявленным случаям документы направлены в Генеральную прокуратуру. В отношении должностных лиц клиники возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты, совершённое в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В настоящее время органы прокуратуры проводят предварительное следствие.