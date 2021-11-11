2020 и 2021 годы оказали на бизнес большое давление, изменив тем самым основы привычных процессов. Сфера предпринимательства переживает трансформацию, технологии развиваются все стремительнее, рынок труда терпит колоссальные изменения и вынужденно подстраивается под новые условия. Сейчас как никогда важно вкладываться в профессиональное развитие и рост, в особенности для финансовых специалистов.

Навыки и знания, которые были востребованы еще пару лет назад, сегодня уже теряют свою актуальность. Теперь финансовым специалистам выдвигают непривычные требования. Кроме академического образования и профессионального опыта в сфере финансов (hard skills), не менее важными стали и неспециализированные навыки (soft skills) — грамотное корпоративное управление, риск-менеджмент, стратегическое мышление, анализ и умение прогнозировать будущие состояния организации. Все эти требования касаются как специалистов финансового департамента, так и руководителей разного уровня, в особенности сейчас, когда в Узбекистане взят курс на активное реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности.

Например, Министерство финансов Узбекистана издало приказ, согласно которому квалификация и диплом АССА в сфере «Финансы и управление бизнесом» являются полностью признанными квалификациями. Таким образом, члены АССА и обладатели диплома «Финансы и управление бизнесом» освобождаются от сдачи квалификационных экзаменов на получение или продление сертификата аудитора.

В дополнение к этому 18 октября 2021 года в Лондоне представители АССА встретились с представителями Посольства Узбекистана в Великобритании. В ходе встречи достигнута договоренность о проведении со стороны ACCA семинаров для представителей государственных структур, вузов и частного сектора Узбекистана по актуальным темам в сфере финансов, учета и аудита.

Учитывая взаимную заинтересованность Министерства финансов Узбекистана и ACCA в устойчивом развитии финансовой профессии, такого рода сотрудничество расширит возможности для специалистов в области финансов, учета и аудита в получении международно признанных профессиональных квалификаций и в приобретении тех навыков, которые так необходимы для современного специалиста.

Специалисты казахстанского подразделения ACCA рассказали, какие наблюдаются тенденции и перспективы развития финансовой профессии.

Финансисты будут еще больше вовлечены в бизнес-процессы. Профессиональные финансисты смогут управлять рисками, анализировать данные, готовить отчетность для устойчивого развития бизнеса. Важной станет работа с данными цифровыми технологиями.

Цифровые технологии дают возможность работать в команде даже на удаленке. Так что soft skills — навыки самопрезентации, умение вести переговоры, отстаивать свои интересы — так же важны, как профессиональный скептицизм и критическое мышление. Доверие, этика и профессиональная компетентность — основа будущей профессии финансиста.

Автоматизация и внедрение новых технологий помогут снизить затраты, а еще улучшить управление и повысить скорость обработки данных. IT-подход уже используют в аудите и бухгалтерии, которая сама по себе тесно связана с защитой данных и безопасностью.

Главный профессиональный совет: нужно быть открытым к новым знаниям и не бояться применять их на практике. Международно признанная квалификация ACCA для любого работодателя является знаком качества и профессионализма. За время своего существования ассоциация собрала мировые практики и создала базу знаний, на которой основываются ее образовательные программы. Одной из них является новая программа «Финансы и управление бизнесом», которая включает в себя экзамены только на русском языке.

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